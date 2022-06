Dolori addominali | ATTENZIONE | potresti soffrire di questa patologia

Leggi su ck12

(Di martedì 7 giugno 2022) Ipotrebbero essere sintomatici di un problema molto spinoso:a questi segnali del nostro organismo.(fonte pexels)Il nostro corpo ci invia puntualmente dei segnali rivelatori circa il suo stato di salute. Sicuramente vi sarà successo didi dolorosi crampi a fitte, e le cause imputabili a questo fastidioso malessere potrebbero essere molteplici. Esposizione ad aria troppo fredda, congestione,mestruali: le eventualità da prendere in considerazione sono svariate. La causa prima deia carico dell’addome, però, molto spesso risiede in abitudini alimentari deleterie per il nostro organismo: avete mai pensato ad un test per le ...