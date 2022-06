Doc Nelle Tue Mani 3: Cambio Di Location Per Le Riprese! (Di martedì 7 giugno 2022) Doc Nelle Tue Mani 3: si inizia a lavorare sulla terza stagione della fiction e, secondo quanto trapelato, ci sarà un importante Cambio di Location per il set… Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, tutti si aspettavano il rinnovo di Doc Nelle Tue Mani per una terza stagione. Anche se inizialmente si diceva che le vicende di Andrea Fanti si sarebbero concluse con la fine della seconda stagione, poi si è deciso di proseguire con la fiction, che ha registrato ascolti davvero altissimi. Sono poche le informazioni su quello che succederà, ma è stato confermato un inaspettato Cambio di Location. Doc Nelle Tue Mani 3: le riprese si svolgeranno a Cosenza! Doc Nelle Tue Mani ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 7 giugno 2022) DocTue3: si inizia a lavorare sulla terza stagione della fiction e, secondo quanto trapelato, ci sarà un importantediper il set… Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, tutti si aspettavano il rinnovo di DocTueper una terza stagione. Anche se inizialmente si diceva che le vicende di Andrea Fanti si sarebbero concluse con la fine della seconda stagione, poi si è deciso di proseguire con la fiction, che ha registrato ascolti davvero altissimi. Sono poche le informazioni su quello che succederà, ma è stato confermato un inaspettatodi. DocTue3: le riprese si svolgeranno a Cosenza! DocTue...

