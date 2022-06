Caso camici | la procura di Milano ricorre contro il proscioglimento di Fontana e altri 4 | “Il governatore fece suoi interessi”

(Di martedì 7 giugno 2022) La presunta frode nella pubblica fornitura ha avuto “l’esito di posporre l’interesse pubblico” ad “privati convergenti degli imputati” Attilioe Andrea Dini, col concorso degli“chiamati a dare esecuzione alle disposizioni del Presidente della Regione Lombardia” e il tutto nel “pieno della pandemia da Covid”. Ladiinsiste ein Appello su cosiddetto “ildeldella Lombardia, del cognato e di altre tre persone. Il 13 maggio scorso i cinque imputati erano stati prosciolti dal gup Chiara Valori con cui, il 13 maggio scorso per “non luogo a procedere perché il fatto non sussiste” dall’accusa in pubbliche ...

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul ricorso depositato dalla Procura di Milano contro la sentenza di proscioglimento per il cosiddetto '..." Per il gup Valori la mancata consegna di 25milada parte di Dini non ha comportato nessun danno (anzi un vantaggio economico alla Regione) perché quando si verifica l'emergenza di dispositivi anti Covid non era così urgente. Una conclusione ...La Procura di Milano ha depositato alla Corte d’Appello il ricorso contro la sentenza del gup Chiara Valori con cui, il 13 maggio scorso, sono stati prosciolti per “non ...I dettagli sono tutto. In un mondo rituale come quello della giustizia italiana basta la presenza o l'assenza di una firma a raccontare molte cose. Per esempio, sotto la richiesta di rivedere la decis ...