Casellati vince la causa per diffamazione contro Travaglio: quanto deve sborsare il direttore (Di martedì 7 giugno 2022) La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha vinto la causa di diffamazione contro i giornalisti del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, Ilaria Proietti e Carlo Tecce. La sentenza del Tribunale «accerta la responsabilità dei convenuti per il carattere diffamatorio, nei limiti e per le ragioni esposte in parte motiva, degli articoli del 17.11.2019 a firma Carlo Tecce, del 20.6.2020 a firma Ilaria Proietti, del 10.12.2019 a firma Marco Travaglio, nonché degli articoli dell'11.12.2019 e del 12.12.2019; per l'effetto condanna i convenuti in solido Società Editoriale Editrice il Fatto Spa, Marco Travaglio, Carlo Tecce (nei limiti di 5.000) e Ilaria Proietti (nei limiti di 10.000) al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, a favore dell'attrice Maria ...

