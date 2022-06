Caricabatterie unico, c'è l'accordo provvisorio: la maggior parte dei dispositivi dovrà ricaricarsi tramite USB - C (Di martedì 7 giugno 2022) In ogni caso, dopo la pubblicazione in Gazzetta, passeranno altri 20 giorni prima che le disposizioni siano in vigore e, comunque, non si applicheranno prima di altri 24 mesi. Considerando che l'... Leggi su dday (Di martedì 7 giugno 2022) In ogni caso, dopo la pubblicazione in Gazzetta, passeranno altri 20 giorni prima che le disposizioni siano in vigore e, comunque, non si applicheranno prima di altri 24 mesi. Considerando che l'...

Advertising

Open_gol : Tutte le aziende dovranno offrire lo stesso tipo di caricabatterie, anche Apple - repubblica : Caricatore universale, l'Ue trova l'accordo. La direttiva propone un unico caricabatterie Usb-C, per cellulari, tab… - HDblog : Caricabatterie unico, storica decisione UE: USB-C obbligatorio dall'autunno 2024 - infoitscienza : Caricabatterie unico, c’è l’accordo provvisorio: la maggior parte dei dispositivi dovrà ricaricarsi tramite USB-C - RSInews : In UE un caricabatterie unico per tutti - Stati ed europarlamentari hanno deciso: entro l'autunno 2024, smartphone,… -