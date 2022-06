Caricabatterie per cellulari | da questa data sarà obbligatorio utilizzare il modello universale | la rivoluzione coinvolge tutti i dispositivi mobili

(Di martedì 7 giugno 2022), tablet, fotocamere digitali, sono parte della nostra quotidianità, ed utilizzati in maniera potente sia in ambito privato che professionale. Insomma, per milioni di persone non se ne può fare a meno, e il problema ricarica come sappiamo è fondamentale. Restare con cellulare scarico è un timore reale con il quale molte persone si confrontano, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Uno standard ugualetutti. Il Parlamento europeo e il Consiglio Ue hanno finalmente raggiunto un accordo suluniversale. La regola sullo standard unico nell'Ue sui caricabatteria (Usb - C) di ...Apple, come anche gli altri produttori di smartphone e simili, dovranno presto adattarsiusare le porte USB - C sui ...Martedì, 7 giugno 2022 Home > aiTv > L'Ue ha raggiunto l'accordo sul caricabatterie universale Bruxelles, 7 giu. (askanews) - Uno standard uguale per tutti. Il Parlamento europeo e il Consiglio Ue han ...Apple e i nuovi caricabatterie Le parole del commissario per il Mercato Interno dell’Unione Europea, Thierry Breton: “Un caricabatterie comune è il buon senso per i numerosi dispositivi ...