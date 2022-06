Carfagna: “Fare in modo che la legge sull’autonomia differenziata non aumenti i divari” (Di martedì 7 giugno 2022) NAPOLI – “Bisogna Fare in modo che la legge sull’autonomia differenziata non aumenti i divari, non li consolidi e non li cristallizzi. Se va in questa direzione, va contro tutto il lavoro che il Governo Draghi ha impostato sin dall’inizio del suo insediamento”. Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, oggi a Napoli, dove ha partecipato alla cabina di regia su Bagnoli. “E’ evidente che uno degli elementi dirimenti per evitare che l’autonomia cristallizzi i divari è l’approvazione e la definizione dei Lep. I fondi – ha sottolineato Carfagna – devono essere trasferiti alle realtà territoriali non più sul principio della spesa storica, che ha alimentato divari e ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 giugno 2022) NAPOLI – “Bisognainche lanon, non li consolidi e non li cristallizzi. Se va in questa direzione, va contro tutto il lavoro che il Governo Draghi ha impostato sin dall’inizio del suo insediamento”. Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara, oggi a Napoli, dove ha partecipato alla cabina di regia su Bagnoli. “E’ evidente che uno degli elementi dirimenti per evitare che l’autonomia cristallizzi iè l’approvazione e la definizione dei Lep. I fondi – ha sottolineato– devono essere trasferiti alle realtà territoriali non più sul principio della spesa storica, che ha alimentatoe ...

