Canone RAI: si rischiano fino a 600 euro di multa, ecco in quali casi (Di martedì 7 giugno 2022) Da gennaio 2023 probabilmente il Canone RAI verrà scorporato dalla bolletta della luce in quanto ritenuto un onere improprio da inserire nell’utenza di un servizio altro, ma non è ancora possibile prevedere quale modalità verrà utilizzata per la sua riscossione. Attualmente, chiunque in possesso di un contratto di energia elettrica è tenuto a versare la tassa. Nel caso in cui non si abbiano in caso apparecchi con sintonizzatori TV si potrà procedere alla compilazione del modulo di esenzione Canone RAI, per poi inviarlo all’Agenzia delle Entrate. Bisogna fare attenzione anche al contrario: c’è chi non paga la tassa in quanto non intestatari di un contratto di energia elettrica, un’ingenuità che potrebbe anche costare cara. Quanti non detengono un’utenza elettrica dovranno comunque pagare il Canone RAI tramite il modello F24, sempre ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Da gennaio 2023 probabilmente ilRAI verrà scorporato dalla bolletta della luce in quanto ritenuto un onere improprio da inserire nell’utenza di un servizio altro, ma non è ancora possibile prevedere quale modalità verrà utilizzata per la sua riscossione. Attualmente, chiunque in possesso di un contratto di energia elettrica è tenuto a versare la tassa. Nel caso in cui non si abbiano in caso apparecchi con sintonizzatori TV si potrà procedere alla compilazione del modulo di esenzioneRAI, per poi inviarlo all’Agenzia delle Entrate. Bisogna fare attenzione anche al contrario: c’è chi non paga la tassa in quanto non intestatari di un contratto di energia elettrica, un’ingenuità che potrebbe anche costare cara. Quanti non detengono un’utenza elettrica dovranno comunque pagare ilRAI tramite il modello F24, sempre ...

AlexBazzaro : La Rai, per la quale siamo tutti costretti a pagare quel furto chiamato canone, in quanto servizio pubblico sta usa… - AlexBazzaro : La Rai cancella il tweet della trasmissione “Che tempo che fa” in cui Luciana Littizzetto irrideva i… - AlexBazzaro : Una ulteriore e importante testimonianza sull’utilità del canone Rai. - LiberaInformaz : RT @AlexBazzaro: La Rai, per la quale siamo tutti costretti a pagare quel furto chiamato canone, in quanto servizio pubblico sta usando tut… - DiPint3 : Mi chiedo perché siamo obbligati a pagare un canone rai, per essere invasi da pubblicità, e propagande pro vaccini,… -