Brad Pitt e Angelina Jolie ancora ai ferri corti: perché lui l’ha citata in giudizio (Di martedì 7 giugno 2022) ancora ai ferri corti: dalla separazione avvenuta nel 2016 Brad Pitt e Angelina Jolie continuano a battagliare, questa volta il motivo del contendere è nuovamente l’azienda vinicola della quale i due – nel 2008 – hanno acquistato insieme una partecipazione. L’ex moglie, infatti, secondo l’attore avrebbe danneggiato la reputazione dell’azienda vinicola vendendo la sua metà delle quote a un estraneo. Brad Pitt e Angelina Jolie, perché sono nuovamente ai ferri corti Brad Pitt e Angelina Jolie nel 2008, quando ancora erano una delle gold couple di Hollywood, avevano ... Leggi su dilei (Di martedì 7 giugno 2022)ai: dalla separazione avvenuta nel 2016continuano a battagliare, questa volta il motivo del contendere è nuovamente l’azienda vinicola della quale i due – nel 2008 – hanno acquistato insieme una partecipazione. L’ex moglie, infatti, secondo l’attore avrebbe danneggiato la reputazione dell’azienda vinicola vendendo la sua metà delle quote a un estraneo.sono nuovamente ainel 2008, quandoerano una delle gold couple di Hollywood, avevano ...

