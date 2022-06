Borsa: Milano peggiora con le banche e Tim, scivola Mediaset (Di martedì 7 giugno 2022) La Borsa di Milano ( - 0,9%) rallenta rispetto all'avvio di seduta, appesantita dalle banche. A Piazza Affari scivola Mfe con azioni di tipo B ( - 3,9%), dopo aver alzato il prezzo dell'offerta sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Ladi( - 0,9%) rallenta rispetto all'avvio di seduta, appesantita dalle. A Piazza AffariMfe con azioni di tipo B ( - 3,9%), dopo aver alzato il prezzo dell'offerta sulla ...

