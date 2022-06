Bastardi degenerati | vi odio | farò di tutto per Orrore Medvedev | ci insulta e ci minaccia

(Di martedì 7 giugno 2022) "gli occidentali, voglio farli sparire": parole dure quelle pronunciate da Dmitri, ex presidente e ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. "Spesso mi viene chiesto perché i miei post su Telegram sono così duri con gli occidentali - ha proseguito il fedelissimo di Putin - la risposta è che li. Sono dei bastar** e. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. Finché sono vivo,diper farli sparire". Il messaggio dilascia poco spazio a qualsiasi tipo di trattativa o negoziato. E l'ipotesi di una fine pacifica della guerra in Ucraina si allontana sempre di più. In ogni caso, non è la prima volta che gli occidentali finiscono nel suo mirino. Qualche giorno fa ha definito "illegittime" le sanzioni contro i ...

09.52 Due civili ucccisi a Mykolaiv Due civili sono rimasti uccisi ...