Aprilia, gara di solidarietà per Gioele e per tutti i piccoli guerrieri in ospedale (Di martedì 7 giugno 2022) Aprilia. "Gioele si trova in incubatrice, nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, lui lotta ogni giorno insieme a tantissimi altri bimbi guerrieri che si trovano insieme a lui". Sono queste le parole di Camilla Saladino, neo-mamma di Aprilia che ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per garantire le migliori cure al suo bambino e a tutti i piccoli ricoverati in Tin. La solidarietà intorno alla giovane donna non si è fatta attendere e gli aiuti al momento sono letteralmente fioccati, in un solo giorno sono stati donati oltre 1000 euro. Ma si può fare ancora di più, lo si deve fare, per tutti coloro che sin dalla nascita si sono confrontati con le difficoltà della vita.

