Ultime Notizie – Ucraina, putiniani e non. Scambio di accuse a Verona finisce un tribunale (Di lunedì 6 giugno 2022) L'ultima settimana di campagna elettorale per le comunali a Verona finisce a carte bollate. Oggetto dello scontro uno Scambio di accuse che coinvolge l'associazione Veneto Russia, alcuni esponenti politici come l'ex-leghista Alberto Zelger, attuale candidato sindaco, e il senatore Pd, Vicenzo D'Arienzo. Tema: la guerra in Ucraina e la vicinanza o meno a Putin e la Russia. Oggi contro il senatore dem è stato presentato un esposto in cui si chiede "alla magistratura veronese di verificare" se nelle dichiarazioni dell'esponente Pd" riferite all'attività a Verona di esponenti politici, gruppi ed associazioni filo russe, vi siano estremi di vari reati" in particolare la violazione delle legge Mancino. A presentare l'esposto il presidente dell'Associazione Culturale Veneto Russia, ...

