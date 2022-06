Ultime Notizie – Omicron 5, Pregliasco: “Quarta dose a settembre con vaccinazione bivalente” (Di lunedì 6 giugno 2022) “In Portogallo c’è la variante Omicron 5” del Covid-19, “che ha caratteristiche di maggiore diffusività, molto di più rispetto a tutte le altre: più contagiosa, ma meno grave. Per noi potrebbe diventare un problema in autunno”. Così il virologo dell’università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1. In quanto tempo questa variante può diventare dominante anche qui? “Spero tra qualche mese, almeno a settembre. Certo – ha detto Pregliasco – in autunno un rialzo ci sarà sicuramente”. Dobbiamo nuovamente preoccuparci? “Monitoriamo la situazione intanto e ricordiamoci che questo virus è con noi”, ha risposto l’esperto. Quanto alla possibilità di una Quarta dose di vaccino in autunno, Pregliasco ha sottolineato che “da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) “In Portogallo c’è la variante5” del Covid-19, “che ha caratteristiche di maggiore diffusività, molto di più rispetto a tutte le altre: più contagiosa, ma meno grave. Per noi potrebbe diventare un problema in autunno”. Così il virologo dell’università Statale di Milano, Fabrizio, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1. In quanto tempo questa variante può diventare dominante anche qui? “Spero tra qualche mese, almeno a. Certo – ha detto– in autunno un rialzo ci sarà sicuramente”. Dobbiamo nuovamente preoccuparci? “Monitoriamo la situazione intanto e ricordiamoci che questo virus è con noi”, ha risposto l’esperto. Quanto alla possibilità di unadi vaccino in autunno,ha sottolineato che “da ...

Advertising

GoalItalia : Bulgaria sconfitta 5-2 ? Svizzera k.o 4-0 ? Irlanda del Nord, un pari nelle ultime tre gare ? Rimpianti dell'… - sole24ore : ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero e… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - F_lori_ana : RT @comunetn: ?? Qualità della vita, #Trento è il luogo migliore per bambini, giovani e anziani: a rivelarlo è l’indagine sulla qualità dell… - junews24com : Miretti Juve un esempio da seguire. Il pres. dell'Olbia: «Percorso virtuoso» - -