Turisti investiti dal bus: stavano attraversando sulle strisce. Indagato il conducente Atac (Di lunedì 6 giugno 2022) stavano attraversando sulle strisce pedonali. A fare chiarezza su quanto accaduto la notte di sabato 4 giugno solo le telecamere di videosorveglianza di un supermercato di piazza Santa Maria Maggiore, "Il Castoro". In quelle immagini si vede chiaramente che i due Turisti di nazionalità ceca si trovavano nell'attraversamento pedonale quando sono stati travolti dal bus Atac. A investirli l'autista del bus della linea 75, che proveniva da via Merulana, a mezzanotte e mezza. Uno dei due Turisti è stato trascinato sotto le ruote del mezzo. Il conducente non li ha proprio visti ed ha frenato solo quando, sentendo l'impatto e vedendo il parabrezza frantumarsi, ha capito che era successo qualcosa di molto grave. Autista accusato di lesioni gravissime

