Steve Vai il virtuoso della chitarra

(Di lunedì 6 giugno 2022)Vai, nasce a Carle Place, New York, il 6 giugno del 1960 da padre italiano. Uno dei migliori chitarristi moderni è anche un ottimo compositore e produttore discografico. E’ un ottimo bassista, ed è considerato uno dei più grandi talentistoriamoderna. Scoperto da un altro grande chitarrista rock, Frank Zappa, ha intrapreso, dagli anni ’80 in poi, una propria carriera solista, facendosi affiancare da alcuni dei migliori musicisti di sempre.Vai, il piccoloitaliano Come dettoVai viene scoperto da Frank Zappa, che lo assume nel ruolo di “chitarrista-trascrittore”, impegnandolo su partiture delle sue difficili composizioni. Ben presto però l’icona del rock statunitense si accorgebravura del ...

Advertising

enz1946 : Tanti auguri a Steve Vai che oggi compie 62 anni! ? - MaxxGhe : 06/06/1960. Nasce a New York il chitarrista virtuoso STEVE VAI, allievo di Frank Zappa, poi in svariate collaborazi… - angelalovesbvb4 : RT @Metalchic73: Steve Vai - Bad Horsie - Metalchic73 : Steve Vai - Bad Horsie - EDDlESINNER : robin, nancy, steve e eddie andando de bike vai ser sempre um topico sensivel pra mim -

Giro FVG

'Non solo i tiri, ma lo sforzo che ha messo difensivamente', sottolinea il suo allenatore... Alex Caruso sottolinea come siano stati anche i Celtics a cercarlo insistentementealla ......(ma anche di Tatum) 'Abbiamo iniziato da subito con un' aggressività diversa - ammetteKerr - ... Alex Caruso sottolinea come siano stati anche i Celtics a cercarlo insistentementealla ... Steve Vai in concerto al Castello di Udine