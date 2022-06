Salto con l'asta, Duplantis: "Intervento agli occhi? Una meraviglia" (Di lunedì 6 giugno 2022) A La Gazzetta dello Sport, Duplantis ha spiegato come va la vista dopo l'operazione agli occhi: 'Usavo le lenti a contatto, ma in gara ero spesso in ansia per il timore che un solo granello di polvere o di ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 6 giugno 2022) A La Gazzetta dello Sport,ha spiegato come va la vista dopo l'operazione: 'Usavo le lenti a contatto, ma in gara ero spesso in ansia per il timore che un solo granello di polvere o di ...

Atletica, i campionati regionali Allievi e Juniores: i risultati Libertas Doppio titolo per Vincenzo Vicere, nei 110 ostacoli con il tempo di 15"68 demolisce il suo personale e nel salto in lungo con la misura di 6,82 migliora il precedente 6,58 m.. Seconda posizione per ... Salto con l'asta, Duplantis: "Intervento agli occhi Una meraviglia" Il recordman del mondo: Usavo le lenti a contatto, ma in gara ero spesso in ansia per il timore che un solo granello di polvere o di sabbia potesse rovinare tutto.