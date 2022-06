Roma | mense scolastiche più vegetali | ‘Ridurre la carne del 20%’ | la proposta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 giugno 2022)con più pasti vegetariani e vegani. ‘Siamo quello che mangiamo’, sentenziava nell’ Ottocento il filosofo Feuerbach, massima che oggi diviene sempre più valida. Ladicon piatti maggiormenteè stata presentata dal gruppo 5Stelle in Campidoglio e sembra muovere dei timidi passi nella direzione di un importante cambiamento. In particolare, lariguarda il menù dei pasti serviti nelle scuole gestite daCapitale e contempla la riduzione del consumo di proteine animali almeno del 20%. Una scelta importante sia per la nostra salute sia per l’ambiente. Leggi anche:, stop al pagamento delle quote per nidi,e trasporto scolastico...