Presentazione 2° rapporto Censis sul valore della connettività in Italia (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA – Qual è per gli Italiani la reale fruizione dei tanti benefici offerti dalla digital life? Dalla Pa digitale alla molteplicità di contenuti culturali e di entertainment disponibili sul web: quali sono gli effetti sulla società? Mentre il digitale pervade ogni ambito della vita, anche quelli più intimi, come reagiscono i cittadini alle nuove minacce informatiche? Sono alcuni dei quesiti ai quali risponde il 2° rapporto Censis-WindTre «Vivere e valutare la digital life». PROGRAMMA Apre i lavori: Roberto Basso (foto) – Director External Affairs and Sustainability WINDTRE Presenta la ricerca e modera: Giorgio De Rita – Segretario Generale Censis Ne discutono: Paolo Coppola – Team Digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri Giusella Finocchiaro – Co-founder and Partner di DigitalMediaLaws ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA – Qual è per glini la reale fruizione dei tanti benefici offerti dalla digital life? Dalla Pa digitale alla molteplicità di contenuti culturali e di entertainment disponibili sul web: quali sono gli effetti sulla società? Mentre il digitale pervade ogni ambitovita, anche quelli più intimi, come reagiscono i cittadini alle nuove minacce informatiche? Sono alcuni dei quesiti ai quali risponde il 2°-WindTre «Vivere e valutare la digital life». PROGRAMMA Apre i lavori: Roberto Basso (foto) – Director External Affairs and Sustainability WINDTRE Presenta la ricerca e modera: Giorgio De Rita – Segretario GeneraleNe discutono: Paolo Coppola – Team Digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri Giusella Finocchiaro – Co-founder and Partner di DigitalMediaLaws ...

