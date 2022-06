“Non me ne frega un ca**o”: Manuel Bortuzzo durissimo | C’entra ancora una volta una Selassiè (Di lunedì 6 giugno 2022) La diatriba fra la famiglia Selassié e Manuel Bortuzzo non sembra placarsi, anzi. Il durissimo attacco dell’ex nuotatore fa il giro del web e scatena la reazione di un’altra ex gieffina: Soleil Continua ad accendersi la diatriba fra le sorelle Selassié e Manuel Bortuzzo, ex gieffino nonché ex fidanzato di una delle 3 principesse, Lulù. Più che frecciatine l’ultimo capitolo di questa vicenda è un vero e proprio attacco da parte dello sportivo verso una delle Selassié in particolare: Clarissa. In un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli a Non succederà più, Manuel ha colto l’occasione per attaccare l’ex coinquilina della casa che, per altro, la scorsa settimana aveva dato forfait alla conduttrice che non aveva voluto mandarle le domande dell’intervista in anticipo. La ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 6 giugno 2022) La diatriba fra la famiglia Selassié enon sembra placarsi, anzi. Ilattacco dell’ex nuotatore fa il giro del web e scatena la reazione di un’altra ex gieffina: Soleil Continua ad accendersi la diatriba fra le sorelle Selassié e, ex gieffino nonché ex fidanzato di una delle 3 principesse, Lulù. Più che frecciatine l’ultimo capitolo di questa vicenda è un vero e proprio attacco da parte dello sportivo verso una delle Selassié in particolare: Clarissa. In un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli a Non succederà più,ha colto l’occasione per attaccare l’ex coinquilina della casa che, per altro, la scorsa settimana aveva dato forfait alla conduttrice che non aveva voluto mandarle le domande dell’intervista in anticipo. La ...

Advertising

thetrueshade : Non me ne frega niente che tu abbia OF o no, ma se mi chiedi di uscire più volte e poi mi nascondi le storie perché… - AlexBazzaro : Certi accounts sembrano gridare disperatamente “vi prego fatemi parlare ancora di Covid, non è finita ve lo giurooh… - Anita_0241 : @Romaamo92161014 A parte che è stato Pretelli ha rompere i rapporti con tutti per via della sua immaturità Zelletta… - unitalianoverob : 'La #linguaitaliana dovrebbe, secondo alcuni (secondo altri no, mentre la stragrande maggioranza della popolazione… - ASeven_91 : RT @Alex_Cruijff14: Su questo social ho letto: Critiche a Dybala Shitstorm a Kulusevski Inizio di critiche a Vlahovic e De Ligt Venerazio… -