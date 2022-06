Né Inter, né Genoa: il futuro di Caicedo è altrove (Di lunedì 6 giugno 2022) Niente riscatto da parte dell'Inter, nessuna permanenza in Serie B con il Genoa. Nel futuro di Felipe Caicedo non ci sarà spazio... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Niente riscatto da parte dell', nessuna permanenza in Serie B con il. Neldi Felipenon ci sarà spazio...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Caicedo non verrà riscattato dall' @Inter, torna al @GenoaCFC. Possibile futuro in #Qatar - LALAZIOMIA : Né Inter, né Genoa: il futuro di Caicedo è altrove - TheLazioZone : Con ogni probabilità l'Inter non riscatterà Caicedo dal Genoa. Con i liguri in Serie B, per la Pantera?? ecuadoriana… - Diaboldik2 : ATALANTA Arrivi: Gollini (p, Tottenham). BOLOGNA Partenze: Viola (c). FIORENTINA Partenze: Odriozola (d, Real Mad… - kohki_matsuda11 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Caicedo non verrà riscattato dall' @Inter, torna al @GenoaCFC. Possibile futuro in #Qatar -