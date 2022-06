Musk minaccia Twitter, gli account falsi fanno saltare l'accordo. Crollo in Borsa (Di lunedì 6 giugno 2022) Elon Musk torna a minacciare Twitter. Il patron di Tesla avverte: se non verranno forniti i dati sugli account falsi, l'accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisizione del social dei cinguettii, potrebbe saltare. In una lettera, il miliardario accusa la società di «fare resistenza e ostacolare» il suo diritto ad assumere informazioni sugli spam e i fake della piattaforma, definendo questo atteggiamento una «chiara violazione materiale» dei termini dell'accordo. Di conseguenza, «il signor Musk - viene riferito nella missiva firmata dagli avvocati dello studio legale Skadden - si riserva tutti i diritti che ne derivano, incluso il suo diritto a non portare a termine la transazione e il suo diritto a rescindere ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Elontorna are. Il patron di Tesla avverte: se non verranno forniti i dati sugli, l'da 44 miliardi di dollari per l'acquisizione del social dei cinguettii, potrebbe. In una lettera, il miliardario accusa la società di «fare resistenza e ostacolare» il suo diritto ad assumere informazioni sugli spam e i fake della piattaforma, definendo questo atteggiamento una «chiara violazione materiale» dei termini dell'. Di conseguenza, «il signor- viene riferito nella missiva firmata dagli avvocati dello studio legale Skadden - si riserva tutti i diritti che ne derivano, incluso il suo diritto a non portare a termine la transazione e il suo diritto a rescindere ...

Advertising

tempoweb : #Musk minaccia #Twitter, gli account falsi fanno saltare l'accordo. Crollo in Borsa - Czap99 : Certo che Musk non mi sembra tanto stabile, da un po' di tempo: prima fa un'offerta di acquisto a Twitter, poi semb… - alejogallotti : RT @voceditalia: Musk minaccia di abbandonare Twitter per account falsi - 65mauriziobe : Corriere della Sera: Twitter, Musk minaccia di uscire dall'accordo: forniscano dati su account spam o violano l'int… - infoitsport : Twitter, Musk minaccia di far saltare accordo: vuole dati account falsi -