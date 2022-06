Matteo Renzi punta a ricompattare l’«area Draghi» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il governo non è a rischio. E il 21 giugno, quando il premier Mario Draghi interverrà in Parlamento, non ci sarà nessuno strappo di Lega e Movimento Cinque Stelle. Quello, dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un’intervista al Corriere, «è tutto uno show» di Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Piuttosto, in vista delle politiche del 2023, bisogna pensare a dare «una casa e un tetto» a quella che definisce «area Draghi». Intanto, ci aspetta un anno di campagna elettorale. Intanto, secondo il senatore, i grillini si agitano «per racimolare visibilità e qualche decimale nei sondaggi». Ma «la verità è che Conte ha una sola strada: se pensa che Draghi stia sbagliando sulla politica estera, il leader grillino deve chiamare Di Maio e chiedergli di dimettersi. Ma non lo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 giugno 2022) Il governo non è a rischio. E il 21 giugno, quando il premier Mariointerverrà in Parlamento, non ci sarà nessuno strappo di Lega e Movimento Cinque Stelle. Quello, dice il leader di Italia Vivain un’intervista al Corriere, «è tutto uno show» diSalvini e Giuseppe Conte. Piuttosto, in vista delle politiche del 2023, bisogna pensare a dare «una casa e un tetto» a quella che definisce «». Intanto, ci aspetta un anno di campagna elettorale. Intanto, secondo il senatore, i grillini si agitano «per racimolare visibilità e qualche decimale nei sondaggi». Ma «la verità è che Conte ha una sola strada: se pensa chestia sbagliando sulla politica estera, il leader grillino deve chiamare Di Maio e chiedergli di dimettersi. Ma non lo ...

