Massimo Giletti sviene a Non è l’Arena e manda in crisi Myrta Merlino che risponde a tono al popolo dei social (Di lunedì 6 giugno 2022) Storie di ordinaria follia ieri sera su La7 dove Massimo Giletti sviene a Non è l’Arena mandando in crisi i suoi ospiti e anche il popolo dei social. Non è la prima volta che il conduttore accusa un malore in diretta e se l’ultima è accaduto in studio, ieri sera era in diretta da Mosca. Proprio in una serata movimentata dove si è trovato a intervistare Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, Massimo Giletti sviene a Non è l’Arena mandando in crisi Myrta Merlino, presente in studio. La giornalista e conduttrice, nonché amica di Massimo Giletti, ha ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Storie di ordinaria follia ieri sera su La7 dovea Non èndo ini suoi ospiti e anche ildei. Non è la prima volta che il conduttore accusa un malore in diretta e se l’ultima è accaduto in studio, ieri sera era in diretta da Mosca. Proprio in una serata movimentata dove si è trovato a intervistare Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov,a Non èndo in, presente in studio. La giornalista e conduttrice, nonché amica di, ha ...

Advertising

rusembitaly : ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al progra… - stanzaselvaggia : L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare. - matteosalvinimi : Un affettuoso abbraccio a Massimo #Giletti, giornalista e uomo libero. - sdelia67 : RT @spinozait: Polemiche per la decisione di Massimo Giletti di condurre da Mosca. Di solito lo fa da cane. [@Vatuttobene_] - MaxiSironi : RT @spinozait: Polemiche per la decisione di Massimo Giletti di condurre da Mosca. Di solito lo fa da cane. [@Vatuttobene_] -