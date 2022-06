Margherita Hack, le iniziative per il centenario dalla nascita - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 6 giugno 2022) A Firenze due giornate di conferenze pubbliche, e in tutta Italia vari eventi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in ricordo della grande ... Leggi su lanazione (Di lunedì 6 giugno 2022) A Firenze due giornate di conferenze pubbliche, e in tutta Italia vari eventi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in ricordo della grande ...

Advertising

ladyanakina : Le iniziative Inaf per celebrare Margherita Hack ?? - ladyanakina : Le iniziative Inaf per celebrare Margherita Hack. - infoitscienza : Margherita Hack, le iniziative per il centenario dalla nascita - qn_lanazione : #MargheritaHack, le iniziative per il centenario dalla nascita - TessaPiaz : RT @museogalileo: ?Firenze ricorda Margherita Hack nel centenario della nascita ??? 11 e 12 giugno 2022 Due giornate dedicate all'astronoma… -