La via della felicità: imparare a guardare con il cuore (Di lunedì 6 giugno 2022) «Nel cuore siamo a volte un po’ ciechi. La cosa più importante che dovremmo imparare tutti è come si insegna al cuore a vedere». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 6 giugno 2022) «Nelsiamo a volte un po’ ciechi. La cosa più importante che dovremmotutti è come si insegna ala vedere».

Advertising

GuidoDeMartini : ?? VIA AI RICORSI: LA MASCHERINA IN AZIENDA NON È OBBLIGATORIA ?? Avvocato Poli: applicato al lavoratore sanzionato u… - matteosalvinimi : Dopo anni e soldi persi per colpa dei ritardi di Sala e della sinistra che governa Milano, spero che la nuova propr… - mannocchia : Effetti della crisi. I vulnerabili contro i più vulnerabili. Il nostro racconto dalla valle della Bekaa per… - AugustoBisegna : RT @CislNazionale: ?? “La via per innalzare i #salari, le tutele ed i diritti dei #lavoratori è la contrattazione. Deve essere sostenuta e r… - LolloJumped : RT @audelss: Sta trattando il miglior marcatore della nostra storia, nonché tra i migliori calciatori in rosa (nonostante l’età) come l’ult… -