La brutta piega dei tifosi inglesi (Di lunedì 6 giugno 2022) tifosi, argomento caldo. tifosi inglesi, argomento caldissimo. No, non c'entra il prepartita della finale di Champions League, dai risvolti ancora oscuri. Non c'entra e non serve: è infatti tutta la stagione che l'atteggiamento dei tifosi inglesi lascia qualche perplessità. Invasioni di campo, cori irrispettosi, violazioni delle norme di sicurezza e del buonsenso, comportamento generale riassumibile nella definizione data dal collega Rory Smith: un perenne addio al celibato, uno status al quale non puoi opporti pena l'accusa di seriosità e bacchettonismo. Non sempre violenza in sé e per sé, dunque, ma mancanza di senso della misura, di buon gusto, di rispetto, una percezione di impunità che ha progressivamente preoccupato anche gli osservatori meno moralisti e gli addetti ai lavori. Tanto che durante ...

