Jurassic World in testa al box office con 3 milioni di incasso

ROMA (ITALPRESS) – Jurassic World – Il dominio si piazza in testa al box office italiano con un incasso di 3 milioni 181 mila euro. Secondo posto per Top Gun: Maverick, che fa registrare 1 milione 897 mila spettatori, complessivamente quasi 7 milioni. Terzo posto per Nostalgia di Mario Martone con 303 mila euro, complessivamente 916 mila euro.

