Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato ieri tra Estefania e Lory: nomination, data prossima puntata (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra circa 20 giorni l'avventura dei naufraghi dell'Isola dei Famosi in Honduras giungerà al capolinea e il 27 giugno solo uno di loro riuscirà a vincere e a tornare in Italia da 'campione'. Chi avrà questo privilegio, dopo mancanza di cibo, stanchezza e tante polemiche? Chi, invece, nel corso della puntata di lunedì 6 giugno è stato eliminato 'provvisoriamente' ed è sbarcato su Playa Sgamadissima? Chi ha abbandonato l'Isola dei Famosi tra Lory ed Estefania? Al televoto, quindi a rischio eliminazione, due naufraghe che sono delle vere e proprie protagoniste di questa edizione. Da una parte Lory Del Santo, quella che crea scontri e dinamiche, dall'altra la modella argentina Estefania Bernal, che aveva ...

