Iervolino furioso contro Sabatini | “Si sente da Champions? Non sa far funzionare nemmeno un computer!”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 6 giugno 2022) Nonostante il miracolo promozione, il clima in casa Salerno è attesissimo. L’addio di sabarini ha suscitato non poco scalpore e le sue parole hanno fatto rumore. Queste le dichiarazioni dell’ex ds granata: “È tutto figlio di un equivoco. Nel caso di Coulibaly, assurto agli onori delle cronache, rifarei cento volte tutto. Ho solo cercato di difendere un patrimonio della Salernitana, messo a repentaglio da una clausola secondo cui il ragazzo poteva liberarsi a 20mila euro in B e a 1,7 milioni in A. In passato, sul tema delle commissioni ho fatto battaglie di principio, nobilissime ma alla fine anche dannose”., Salernitana,Questa la risposta del presidenteai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Equivoco?crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui: pensa ...