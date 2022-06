Hanno un nome i violenti che hanno molestato sei ragazze su un treno da Peschiera (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Un rave organizzato via social sul lago di Garda finisce con una maxi rissa, con strascichi di violenze sessuali denunciate da un gruppo di ragazze milanesi che ne sarebbero state vittime sul treno tra Peschiera e Milano. Tutto inizia con la 'chiamata' di alcune centinaia di giovani, il 2 giugno nei pressi proprio di Peschiera. Subito si accendono gli animi, con scontri, vandalismi e aggressioni forse innescate da un furto. Immagini pubblicate su tik tok e altri social mostrano scontri tra giovanissimi, ragazzi che camminano sulle auto in sosta, aggressioni ai passanti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di polizia che, in tenuta antisommossa, hanno disperso la folla e identificato qualche decina di 'esagitati'. I fatti non finiscono però qui. Sei ragazzine tra i 16 e ... Leggi su agi (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Un rave organizzato via social sul lago di Garda finisce con una maxi rissa, con strascichi di violenze sessuali denunciate da un gruppo dimilanesi che ne sarebbero state vittime sultrae Milano. Tutto inizia con la 'chiamata' di alcune centinaia di giovani, il 2 giugno nei pressi proprio di. Subito si accendono gli animi, con scontri, vandalismi e aggressioni forse innescate da un furto. Immagini pubblicate su tik tok e altri social mostrano scontri tra giovanissimi, ragazzi che camminano sulle auto in sosta, aggressioni ai passanti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di polizia che, in tenuta antisommossa,disperso la folla e identificato qualche decina di 'esagitati'. I fatti non finiscono però qui. Sei ragazzine tra i 16 e ...

