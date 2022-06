“Ha ragione Spalletti…”: Napoli, il grande ex bacchetta De Laurentiis (Di lunedì 6 giugno 2022) Calciomercato Napoli, il grande ex dà ragione a Spalletti e bacchetta De Laurentiis: la priorità dev’essere quella di non lasciarlo andar via Il Napoli pensa a come potersi muovere al meglio in ottica calciomercato. Specialmente per regalare a Luciano Spalletti i profili migliori. Dopo aver messo in cassaforte già alcuni colpi in vista della prossima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 giugno 2022) Calciomercato, ilex dàa Spalletti eDe: la priorità dev’essere quella di non lasciarlo andar via Ilpensa a come potersi muovere al meglio in ottica calciomercato. Specialmente per regalare a Luciano Spalletti i profili migliori. Dopo aver messo in cassaforte già alcuni colpi in vista della prossima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Napoli, De Laurentiis parla con l'agente di Koulibaly. Cannavaro: 'Ha ragione Spalletti' L'ex difensore azzurro Fabio Cannavaro ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Spalletti ha ragione, Koulibaly è forte e centrali come lui in giro è difficile trovarli ed è dunque complicato ... GdS - Cannavaro: "Terrei Koulibaly ma capisco De Laurentiis che deve far quadrare i conti" A Napoli c'è il dilemma Koulibaly: Spalletti lo terrebbe, il presidente parla di 'vil denaro'. " E ha ragione Luciano . Perché Kalidou è forte e centrali come lui in giro è difficile trovarli ed è ... L'ex difensore azzurro Fabio Cannavaro ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'ha, Koulibaly è forte e centrali come lui in giro è difficile trovarli ed è dunque complicato ...A Napoli c'è il dilemma Koulibaly:lo terrebbe, il presidente parla di 'vil denaro'. " E haLuciano . Perché Kalidou è forte e centrali come lui in giro è difficile trovarli ed è ...