Foti | vice di Mourinho | 'Alla Roma grazie alla Samp Mou e Giampaolo simili | perché'

Advertising

teladoiotokyo : Foti: La gioia di chi ama e vive per la Roma mi emoziona: Salvatore Foti, vice di José Mourinho...… - maespo69 : RT @ilRomanistaweb: ?? #Foti: 'Mourinho è inimitabile. A Tirana ero convinto della vittoria'. Il vice del portoghese: 'José ha un'energia in… - ilRomanistaweb : ?? #Foti: 'Mourinho è inimitabile. A Tirana ero convinto della vittoria'. Il vice del portoghese: 'José ha un'energi… - siamo_la_Roma : ??? Ha parlato #Foti, il vice di #Mourinho ??? 'Abraham? Avrà una carriera molto importante' ?? Le sue dichiarazioni… - robertopalonea1 : @aanthl @Pirichello Nessuno va dietro a nessuno ma il vice di mourinho /foti/ lancia il coro portace dybala vuol di… -

Salvatoredi Mourinho alla Roma, ha parlato della Sampdoria ai microfoni de Il Secolo XIX Salvatoredi Mourinho alla Roma, ha parlato della Sampdoria ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue ...... da- Mourinho, fresco di vittoria in Conference League. Passato denso di emozioni alla Sampdoria, prima da promessa del gol, poi da prezioso collaboratore di Giampaolo. Salvatore "Lillo"...È inimitabile, al di là delle competenze calcistiche ha un carisma innato, un’energia che crea una chimica unica per cui tutti vanno nella stessa direzione. Ha fatto 27 gol, i numeri parlano per lui, ...Il vice del portoghese: "José ha un'energia in grado di creare una chimica unica per cui tutti vanno nella stessa direzione. Lavorare con lui Inatteso" ...