Ciclismo | Giro del Delfinato 2022 | classifica generale aggiornata dopo 2^ tappa | Vuillermoz in giallo

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ladeldella seconda, in cui ad imporsi è stato il francese Alexisdella Total Energies precedendo Skaarseth e Le Gac. Il corridore transalpino, in virtù di questo successo, è riuscito anche a strappare la maglia gialla al precedente leader della, il belga Wout Van Aert. Ecco come cambia la graduatoria. ORDINE DI ARRIVO 2^RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSADEL: CALENDARIO, DATE, ORARI, TV E STREAMING...

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo, #CriteriumDuDauphine 2022: classifica generale aggiornata dopo 2^ tappa, #Vuillermoz in giallo - Ansa_ER : Ciclismo: Rimini dedica a Pantani ciclabile giallo-rosa. A ricordo doppietta Giro-Tour del 1998. Collegherà mare-co… - beverfood : - beverfood : - MichGPS : #Dauphiné 2 tappa oggi 4 GPM -

Vincenzo Nibali, due volte vincitore deld'Italia, vincitore del Tour de France e della Vuelta di Spagna, parteciperà al campionato italiano disu strada domenica 26 giugno. La gara partirà da Castellaneta, in provincia di ...Mi hanno detto che neldi pochi mesi dovrei essere in remissione. Le previsioni nel lungo termine sono molto favorevoli". LeMond inizierà in settimana delle sedute di chemioterapia presso l'...GIRO DEL DELFINATO - Imperioso lo sprint del francese della TotalEnergies, Le Gac ha ceduto nel finale! Seconda piazza per Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling T ...Il tre volte vincitore del Tour si sottoporrà a chemioterapia ROMA (ITALPRESS) - Greg LeMond ha la leucemia ma la situazione non è grave.