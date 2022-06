Ciclismo | diagnosticata la leucemia a Greg LeMond “Non sono in pericolo di vita”

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 giugno 2022) Un comunicato ufficiale, per annunciare una triste notizia. Aè statain questi giorni la. Il 60enne statunitense è stato uno delle stelle delanni 80?: nel palmares, tra le tante vittorie, due titoli iridati e tre Tour de France. Le sue parole: “Lo scopo di questa dichiarazione è di farvi sapere che mi è statalamieloide cronica. Fortunatamente si tratta di un tipo di cancro curabile e di un tipo diche non èso o debilitante per la”. Prosegue: “Da qualche settimana soffrivo di stanchezza e questo mi ha spinto a sottopormi a una visita di controllo che comprendeva anche alcuni esami del sangue. Dopo una serie di esami e una ...