Assalto a Capitol Hill | accuse più gravi per i vertici dei Proud Boys | «Hanno usato la forza per sovvertire il governo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 giugno 2022) L’ex capo dei, Enrico Tarrio, e altri quattro membri del gruppo paramilitare di estrema destra sono stati incriminati dal dipartimento di giustizia americana per cospirazione sediziosa nell’del 6 gennaio 2021. Si tratta dellesul piano penali piùmosse finora contro i, scrive il New York Times, dopo che il dipartimento di giustizia ha modificato l’impianto accrio, che all’inizio prevedeva solo l’ipotesi che Tarrio, Joseph Biggs, Ethan Nordean, Zachary Rehl e Dominic Pezzola avessero cospirato per impedire la certificazione delle elezioni Presidenziali del 2020 che si sarebbe dovuta svolgere il giorno dell’. Finora il dipartimento di ...