WWE | Io Shirai è infortunata | dietro la sua assenza però anche una mancanza di piani

(Di domenica 5 giugno 2022) Ioè stata una delle protagoniste del fu black & gold brand riuscendo a vincere l’NXT Women’s Title e l’NXT Women’s Tag Team Title insieme a Zoey Stark. Successivamente al rivoluzione del brand NXT, si è pensato che la giapponese potesse aver chiuso con NXT e che fosse in odore di main roster. Ciò,, non è ancora avvenuto. Io è scomparsa dai radar da un paio di mesi e ora se ne conosce la ragione. La wrestler è alle prese con problemi fisici, tuttavia al momento ci sarebbeunadicreati per lei.dicreativi Secondo quanto riportato da Fightful Select, Ioè alle prese con problemi fisici. Al momento non si hanno notizie in merito al tipo ed alla entità ...

A vincere è Mandy Rose con una ginocchiata in pieno volto ai danni di Io, confermandosi ...NXT Championship : Dolph Ziggler batte Bron Breakker Main event che sancisce ufficialmente la ...NXT Women's Championship, Fatal 4 Way : Cora Jade vs Iovs Mandy Rose (C) vs Kay Lee Ray Mandy Rose ha dimostrato in questi mesi di essere il volto della divisione femminile di NXT, ma a ... Atleta di NXT ferma ai box da settimane: è alle prese con un infortunio Io Shirai è stata una delle protagoniste del fu black & gold brand riuscendo a vincere l’NXT Women’s Title e l’NXT Women’s Tag Team Title insieme a Zoey Stark. Successivamente al rivoluzione del brand ...Dopo le diverse settimane di assenza, arrivano le spiegazioni e le motivazioni dell'assenza dell'ex campionessa di NXT ...