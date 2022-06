Ultime Notizie Roma del 05-06-2022 ore 18:10 (Di domenica 5 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno ancora in apertura uno dei negoziatori ucraini Ha dichiarato che Chi è che vuole rafforzare le sue posizioni sul terreno con l’aiuto di nuove forniture di armi dall’occidente prima di riprendere i colloqui di pace con la Russia lo riporta il Guardian le nostre forze armate sono pronte ad usare le nuove armi e poi penso che potremmo iniziare un nuovo ciclo di colloqui da una posizione rafforzata fermato 4 Combattenti volontari stranieri della Legione per la difesa dell’Ucraina hanno perso la vita in combattimento Ieri l’ho annunciato la stessa abrigata in una dichiarazione citato dal Guardian secondo cui si tratta di un tedesco non landese un australiano è un francese ancora essere uno scienziato iraniano è morto in circostanze misteriose questa settimana non riferiscono oggi report ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno ancora in apertura uno dei negoziatori ucraini Ha dichiarato che Chi è che vuole rafforzare le sue posizioni sul terreno con l’aiuto di nuove forniture di armi dall’occidente prima di riprendere i colloqui di pace con la Russia lo riporta il Guardian le nostre forze armate sono pronte ad usare le nuove armi e poi penso che potremmo iniziare un nuovo ciclo di colloqui da una posizione rafforzata fermato 4 Combattenti volontari stranieri della Legione per la difesa dell’Ucraina hanno perso la vita in combattimento Ieri l’ho annunciato la stessa abrigata in una dichiarazione citato dal Guardian secondo cui si tratta di un tedesco non landese un australiano è un francese ancora essere uno scienziato iraniano è morto in circostanze misteriose questa settimana non riferiscono oggi report ...

