Ucraina | esplosioni a Kiev Missile russo sorvola una centrale nucleare | blindati distrutti

(Di domenica 5 giugno 2022) Centodue giorni di guerra in. Putin all'Occidente: 'Schiacciamo nuove armi come noci'.: '007 in contatto con i combattenti Azov'. Il Pontefice: 'Vorrei andare inma devo ...

Una serie di violenteha scosso Kiev nelle prime ore di oggi, 5 giugno. Secondo quanto riferito su Telegram dal sindaco della capitaleVitali Klitschko, lesono state registrate all'alba "nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky". La parlamentareLesia Vasilenko ha pubblicato un breve video su Twitter, in ...Centodue giorni di guerra in. Putin all'Occidente: 'Schiacciamo nuove armi come noci'. Kiev: '007 in contatto con i combattenti Azov'. Il Pontefice: 'Vorrei andare inma devo aspettare il momento opportuno'. Appello di Guterres di porre fine alle violenze. Medveded: 'Le sanzioni contro i familiari dei politici russi sono degne di cosa nostra'. Incontro tra ...simile al missile 'Calibre', è volato a bassa quota sopra la centrale nucleare dell'Ucraina meridionale. Probabilmente, questo missile è stato lanciato in direzione di Kiev, dove questa mattina si ...Il presidente russo Vladimir Punti ha detto che consegnare altre armi a Kiev da parte degli occidentali ha l’unico obiettivo di “estendere il conflitto il più possibile”. Puntin ha anche intimato che ...