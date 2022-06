Ucraina, Conte: “A questo punto è ben armata, al popolo serve negoziato” (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Credo che l’Ucraina a questo punto sia ben armata. Ci sono Paesi come gli Usa che continuano a rifornirla di ogni genere di armamenti. Non è di aiuti militari che in questo momento ha bisogno l’Ucraina”. Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte a Portici (Napoli). “In questo momento la popolazione Ucraina ha bisogno di governi che spingano a livello internazionale per un negoziato di pace, che sappiano impostarlo e coinvolgano le parti belligeranti, oltre che la comunità internazionale, verso questo obiettivo” ha aggiunto. Sul versante politico Conte ha rimarcato che “non c’è all’orizzonte la possibilità di un partito unico. Noi siamo nel pieno di un processo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Credo che l’sia ben. Ci sono Paesi come gli Usa che continuano a rifornirla di ogni genere di armamenti. Non è di aiuti militari che inmomento ha bisogno l’”. Lo ha detto il leader M5S Giuseppea Portici (Napoli). “Inmomento la popolazioneha bisogno di governi che spingano a livello internazionale per undi pace, che sappiano impostarlo e coinvolgano le parti belligeranti, oltre che la comunità internazionale, versoobiettivo” ha aggiunto. Sul versante politicoha rimarcato che “non c’è all’orizzonte la possibilità di un partito unico. Noi siamo nel pieno di un processo di ...

