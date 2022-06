Si apre uno spiraglio per il grano. Putin dà il via libera all'utilizzo dei porti (Di domenica 5 giugno 2022) Scendono i prezzi mondiali di grano che tornano sugli stessi livelli di due mesi fa dopo il via libera del presidente russo Putin all'utilizzo dei porti occupati per le esportazioni anche per i raccolti ucraini. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti alla chiusura settimanale del Chicago Board of trade dove il grano sul mercato future è stato quotato 10,4 dollari per bushel (27,2 chili) e con una riduzione del 10% in tre giorni è tornato sui valori di inizio di aprile. In calo - sottolinea la Coldiretti anche le quotazioni del mais destinato all'alimentazione animale che scende a 7,27 dollari per bushel per effetto del calo del 6,4% nei 3 giorni. La partenza delle navi dai porti del mar Nero - sottolinea la Coldiretti - significa lo svuotamento dei magazzini ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Scendono i prezzi mondiali diche tornano sugli stessi livelli di due mesi fa dopo il viadel presidente russoall'deioccupati per le esportazioni anche per i raccolti ucraini. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti alla chiusura settimanale del Chicago Board of trade dove ilsul mercato future è stato quotato 10,4 dollari per bushel (27,2 chili) e con una riduzione del 10% in tre giorni è tornato sui valori di inizio di aprile. In calo - sottolinea la Coldiretti anche le quotazioni del mais destinato all'alimentazione animale che scende a 7,27 dollari per bushel per effetto del calo del 6,4% nei 3 giorni. La partenza delle navi daidel mar Nero - sottolinea la Coldiretti - significa lo svuotamento dei magazzini ...

