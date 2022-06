Roma, incidente treno Alta Velocità: dissequestrata area (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ stata dissequestrata l’area dove venerdì pomeriggio si è verificato l’incidente al treno dell’Alta Velocità della linea Torino-Napoli avvenuto nella galleria Serenissima della capitale. Restano invece ancora sequestrati, nella disponibilità di chi indaga, un pezzo di rotaia deformato che verrà asportato per consentire ulteriori verifiche, il locomotore posteriore danneggiato e deragliato e il locomotore anteriore a differenza delle 11 carrozze viaggiatori che sono state, invece, dissequestrate. Sull’incidente la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta e nel fascicolo, a carico di ignoti, si ipotizza la fattispecie di delitti colposi di pericolo. Al lavoro ci sono anche i consulenti tecnici per ricostruire quanto accaduto. ... Leggi su italiasera (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ statal’dove venerdì pomeriggio si è verificato l’aldell’della linea Torino-Napoli avvenuto nella galleria Serenissima della capitale. Restano invece ancora sequestrati, nella disponibilità di chi indaga, un pezzo di rotaia deformato che verrà asportato per consentire ulteriori verifiche, il locomotore posteriore danneggiato e deragliato e il locomotore anteriore a differenza delle 11 carrozze viaggiatori che sono state, invece, dissequestrate. Sull’la Procura diha aperto un’inchiesta e nel fascicolo, a carico di ignoti, si ipotizza la fattispecie di delitti colposi di pericolo. Al lavoro ci sono anche i consulenti tecnici per ricostruire quanto accaduto. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - poliziadistato : #PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno A… - TgLa7 : #Incidente treno Alta Velocità in galleria a Roma. Sul posto squadre dei vigili del fuoco - fael_renato : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della gall… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, incidente in galleria per treno alta velocità: area dissequestrata, si indaga su rotaia deformata -