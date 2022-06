Psg, al via la nuova era: a breve gli addii di Pochettino e Leonardo (Di domenica 5 giugno 2022) A giorni inizierà una nuova era in casa Psg: via Pochettino e Leonardo, attesa per l’annuncio di Campos e poi l’allenatore Il Psg inizierà una vera e propria rivoluzione tra pochi giorni. Prima del campo c’è da sistemare le questioni nell’organigramma perché con gli addii imminenti di Leonardo e Pochettino, la società dovrà cercare sostituti, scrive Fabrizio Romano. Per il ruolo di direttore andrà Campos, che avrà subito il compito di scegliere l’allenatore. Galtier e Thiago Motta i due nomi, visto che Zidane aspetta la Nazionale francese. Ipotesi Mourinho tramontata e soltanto una suggestione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) A giorni inizierà unaera in casa Psg: via, attesa per l’annuncio di Campos e poi l’allenatore Il Psg inizierà una vera e propria rivoluzione tra pochi giorni. Prima del campo c’è da sistemare le questioni nell’organigramma perché con gliimminenti di, la società dovrà cercare sostituti, scrive Fabrizio Romano. Per il ruolo di direttore andrà Campos, che avrà subito il compito di scegliere l’allenatore. Galtier e Thiago Motta i due nomi, visto che Zidane aspetta la Nazionale francese. Ipotesi Mourinho tramontata e soltanto una suggestione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

forumJuventus : (Cds) 'Rabiot via dalla Juventus? Si informa anche il Manchester United mentre la mamma-agente prova a riallacciare… - DanyRoss70 : RT @forumJuventus: (Cds) 'Rabiot via dalla Juventus? Si informa anche il Manchester United mentre la mamma-agente prova a riallacciare con… - CalcioNews24 : Inizia la nuova era in casa #PSG ?? - SportsbookBTC : Mercato | Mercato – PSG: A transfer to PSG? Sadio Mané’s answer! - FrancescaCphoto : @antoniomarchi23 Ma il peggio cosa, abbiamo venduto Hakimi e abbiamo preso Dumfries che ha fatto meglio di lui e Ha… -