(Di domenica 5 giugno 2022) Incendio stamattina ain via Almagià che ha provocato il ferimento di due. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate intorno alle 9.30, in una palazzina a pochi passi dall’Ospedale Grassi. Incendio aprovocato da unaA causare il rogo, da quanto ricostruito, sarebbe stata unalasciata a contatto con il. In quel momento nell’appartamento si trovavano dueanziane che sono rimaste intossicate anche se in modo non grave. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri di. Spaccio a Roma: arrestate tre Casamonica ma per loro nessuna misura cautelare su Il Corriere della Città.

Paura ad Ostia, sigaretta sul materasso, scoppia l'incendio: salvate due persone

Appartamento in fiamme per una sigaretta, salvati due fratelli Incendio stamattina a Ostia in via Almagià che ha provocato il ferimento di due persone. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate intorno alle 9.30, in una palazzina a pochi passi ... Mattinata di paura in zona Stella Polare, a Ostia, per un incendio scoppiato in un appartamento di via Almagià in cui abitano due anziani fratelli, uno dei quali disabile. Il rogo è divampato in un'ab ...