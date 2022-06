Passaporto ucraino al reporter russo - Cronaca - quotidiano.net

(Di domenica 5 giugno 2022) ROMA Cittadinanza ucraina al noto giornalistaAlexander Nevzorov (nella foto) fuggito dalla Russia a marzo con la moglie dopo che Mosca ne aveva chiesto l'arresto per aver raccontato che i ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

ROMA Cittadinanza ucraina al noto giornalista russo Alexander Nevzorov (nella foto) fuggito dalla Russia a marzo con la moglie dopo che Mosca ne aveva chiesto l'arresto per aver raccontato che i ...Russia rilasciaa Kherson e Melitopol La Russia ha iniziato intanto a rilasciare ...Ucraina vuole rafforzare le posizioni e riprendere i colloqui di pace con la Russia Il negoziatore... Passaporto ucraino al reporter russo Cittadinanza ucraina al noto giornalista russo Alexander Nevzorov (nella foto) fuggito dalla Russia a marzo con la moglie dopo che Mosca ne aveva chiesto l’arresto per aver raccontato che i soldati de ...Il governo di Kiev denuncia le cosiddette «russificazioni» nelle aree occupate dai militari e accelera le procedure: sono ormai 17mila i minorenni in attesa di trovare una casa ...