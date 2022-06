Advertising

sole24ore : Benzina, prezzi in forte salita: verde sopra 1,9 euro. Il Governo lavora a un nuovo taglio delle accise… - Sport_Fair : Domani un nuovo intervento chirurgico per #Tacconi L'aggiornamento del figlio sui social - napolista : Nuovo intervento chirurgico per Stefano Tacconi L’ex portiere della Juve sarà operato di nuovo domani ad Alessandr… - calciomercatopp : Tacconi, domani nuovo intervento chirurgico: la situazione - sportli26181512 : Tacconi, domani nuovo intervento chirurgico: la situazione: 'Domani papà verrà sottoposto a un altro intervento chi… -

Commenta per primo 'Domani papà verrà sottoposto a un altrochirurgico, supererà anche questa'. È il messaggio condiviso sui social da Andrea Tacconi, figlio di Stefano, ex numero uno della Nazionale e della Juventus. Tacconi è ricoverato ad ...Qualora non dovesse funzionare, dovremo capire se optare per unchirurgico che però non mi garantirebbe di essere dicompetitivo. Procederemo un passo alla volta, come è stato per ...È un Rafa Nadal ebbro di gioia, quello che si presenta davanti ai giornalisti dopo aver vinto il suo 14esimo Roland Garros. Lo spagnolo ha ...Dal profilo Facebook del figlio arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'ex portiere, vittima di un'emorragia cerebrale lo scorso 23 aprile ...