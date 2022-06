MotoGp | Gp Catalogna 2022 | Zarco | “Incredibile errore di Espargaro”

Leggi su sportface

(Di domenica 5 giugno 2022) “l’dialla fine, sono grato di aver preso un podio in quella situazione. Inizialmente ho pensato ad un problema meccanico, ma poi ho capito che stava festeggiando. Mi sono detto “Vai e prenditi questo podio”. Questo il commento a caldo di Johann, terzo classificato del Gran Premio di Catalunya. Il francese in sella alla Ducati Pramac ha poi aggiunto: “Fin dalla partenza sono andato bene, mentre nel finale sono riuscito a recuperare posizioni ed a superare Aleix. Martin andava forte e io cercavo di arrivare dietro di lui. Facevo il possibile per prendermi un vantaggio alla fine, ma è stato frustrante perché mi mancava velocità. Non ho avuto il vantaggio sperato dalle gomme dure, ma ho fatto bene a continuare a spingere”. SportFace.