Millie Bobby Brown e Noah Schnapp: "Se arriviamo single a 40 anni ci sposiamo"

Millie Bobby Brown e Noah Schnapp sono amici inseparabili da quando si sono incontrati per la prima volta sul set di Stranger Things, serie di grande successo su Netflix, ora alla sua quarta stagione. Era il 2015 ed entrambi gli attori erano poco più che due adolescenti che interpretavano Will Byers e Undici, la protagonista dello show.

Tutto quello che c'è da sapere sulla quarta stagione di Stranger Things

In arrivo Stranger Things 4; per ora nion c'è ancora una data di uscita certa, ma alcuni spoiler lasciano presagire molte novità.

Da allora, come per i loro alter ego nella serie, la loro amicizia è cresciuta tanto da promettersi che se per caso si trovassero single a 40 anni, si sposerebbero.

