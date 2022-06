L'Ucraina vuole fa ripartire i campionati di calcio ad agosto (Di domenica 5 giugno 2022) O sanno quslcosa che noi non sappiamo o sono ottimisti: l'Ucraina prevede di riprendere il campionato di calcio ad agosto nonostante il conflitto. Andriy Pavelko, il presidente della federazione ... Leggi su globalist (Di domenica 5 giugno 2022) O sanno quslcosa che noi non sappiamo o sono ottimisti: l'prevede di riprendere il campionato diadnonostante il conflitto. Andriy Pavelko, il presidente della federazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Tensioni Cina-Russia, Pechino non vuole violare le sanzioni #ANSA - rulajebreal : Cecenia, Siria, Ucraina...In 20 anni di regno del terrore Putin non ha mai smesso di fare guerre. Chi vuole concede… - Agenzia_Ansa : 'E' essenziale che Putin non vinca questa guerra' ha detto Draghi intervenendo al vertice europeo. 'Deve essere l'U… - paolobucci68 : @rosalbatp44 @mariosalis ho pensato la tua stessa cosa. devo dirti che ho imparato a distinguere tra ceceni buoni e… - Nike55621177 : Quelli che...è Putin che nn vuole la pace -