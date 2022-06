Lo Stato assegni più risorse all' Agenzia per la cybersicurezza

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 giugno 2022) La nota frase «Houston, Houston abbiamo un problema», sembra che per l'Italia, riguardo alla cybersecurity, valga solo in parte. Il Governo, con la recente istituzione dell'per laNazionale, ha delineato i compiti e le funzioni per la difesa e la tutela dei nostri dati informatici, assegnando a tale organismo il ruolo di player per loItaliano. Lo scorso maggio il Direttore dell', Professor Roberto Baldoni, ha presentato il Piano Strategico in 82 punti, dal quale si ricava una visione a medio e lungo termine per la difesa informatica dell'Italia. Piano eccellente, ben fatto e con una visione completa delle azioni da mettere in campo con l'ausilio dellederivanti dal Pnrr. In particolare, al di là dell'aspetto tecnologico, colpisce, nel Piano Strategico, la ...